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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صيد الدقى يهزم البنك الأهلي فى بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة

ناشئين كرة السلة
ناشئين كرة السلة بصيد الدقى

استطاع فريق 18سنة ناشئين لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على فريق البنك الاهلي بنتيجة 20/50 فى المباراة التى أقيمت فى منافسات الدور قبل النهائي لبطولة منطقة الجيزة.


ضمت قائمة الفريق اللاعبين احمد مصطفى ، ممدوح سامر ، زياد صلاح ، ابراهيم حسن ، عمر وليد ، احمد شريف ، اريك سامى ، المصطفى أسعد ، ياسين هيثم ، اسماعيل شادى ، حسين حازم ، محمد عبد الحميد ، احمد حسن ، يوسف هشام ، ادم عبد الحكيم ، على فرج ، مازن محمد ، عمر فاروق ، معاذ وائل ، زين الدين وليد ، محمد بكر ، مهند حنفى ، ياسين وائل، عبد الرحمن كامل.


الجهاز الفنى والادارى 
رئيس الجهاز وائل الطناني ، نائب رئيس الجهاز محمود السداوي ، مدرب عاطف صلاح ، اداري خالد عاطف ، مدرب لياقه بدنيه بسام ، اخصائى علاج طبيعي دكتور سيد حسان ، معاون محمد بيسو، لجنة كرة السلة احمد عصام

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