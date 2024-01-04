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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

فيديو.. وزير الشباب يستمع لإنشاد الطفلة "تاليا" بطلة قادرون باختلاف

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الاستماع لأنشودة دينية من الطفلة تاليا بطلة قادرون باختلاف خلال جولته التفقدية التي أجراها اليوم الخميس بالمركز الأولمبي بالمعادي.

وقام وزير الشباب والرياضة بحمل الطفلة تاليا والتي قامت بإلقاء أنشودة "مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما".

وكان وزير الشباب سبق ووفر مكانا للطفلة تاليا للتدريب على السباحة في المركز الأوليمبي بالمعادي رغم عدم وجود تدريب لحالتها، إلا أنه خصص مدربا للبطلة، نظرا لقرب المركز من محل إقامتها.

ووجه وزير الشباب والرياضة بعمل عضوية للطفلة تاليا بالاتحاد المصري لرياضات المكفوفين لتكون أصغر بطلة تملك عضوية في الاتحاد.

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