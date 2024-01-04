بدء تلقي طلبات مسابقة الأم المثالية 2024 بكفرالشيخ

التقديم متاح حتى 18 يناير الحالي..

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بدء تلقي طلبات مسابقة الأم المثالية لعام 2024 نظرًا لاقتراب موعد الاحتفال السنوى بعيد الأم واستعدادًا لاختيار النماذج المتميزة للأم المصرية لعام 2024 لاختيار عدد من الأمهات المثاليات، في بعض التخصصات.

والمسابقة عبارة عن أم مثالية طبيعية أم مثالية كافلة، أم مثالية من ذوي الاحتياجات الخاصة أم مثالية من ذوي الإعاقة حصلت على بطولة دولية أو شهادة علمية ماجستير أو دكتوراه، أم مثالية كنموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، أن التقديم متاح حتى 18 يناير الحالي، بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بإدارة الأسرة والطفولة.

أوضحت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، أن طلب التقديم يتطلب وجود بحث اجتماعي قصصي يظهر ظروف الأم تفصيلًا، وكذلك قيد عائلي للأسرة بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة المؤهل التي حصلت عليه الأم، وجميع المستندات التي تدل على حالة الأم، وقصة كفاحها، صورتين حديثة للسيدة المرشحة للأم المثالية.