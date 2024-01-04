رفع كفاءة وتطوير منظومة الإنارة العامة في مراكز كفر الشيخ

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم الخميس، جهود تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وتركيب كشافات الإنارة، بالشوارع الرئيسة والفرعية، وبمحيط المدارس والمصالح الحكومية، بمراكز ومدن المحافظة.



وأكد محافظ كفرالشيخ، إستمرار صيانة وإصلاح جميع الأعطال بكشافات وأعمدة الإنارة، وتغيير الأسلاك والعوازل المتهالكة، وشد سلك الفرد الخامس على الأعمدة، وإزالة الشدات المخالفة، لرفع مستوى الإنارة العامة، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.