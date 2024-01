كاسيت 90| أبرز نجاحات haddaway الغنائية في التسعينات

تواصل بوابة الوفد الإليكترونية عرض أبرز نجوم حفل كاسيت 90 المقام في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يضم أبرز نجوم التسيعينيات.

وفي السطور الآتية نستعرض فترة تسعينيات المغني الألماني haddaway وكيف أصبح نجم تلك الحقبة وماهي أشهر أغانيه جعله علامة غنائية حينها.

haddaway إسمه الحقيقي نيستور ألكسندر هاداواي ولد في 9 يناير 1965، هو مطرب ألماني من أصل ترينيدادي واشتهر في فترة التسعينيات بأغنيته "What Is Love" في عام 1993، حيث وصلت إلى المرتبة الأولى في 13 دولة.

بدأ رحلته الموسيقية كعازف للبوق “الساكس” ثم اتجه لاحقًا نحو مهنة في الطب قبل أن ينتقل إلى مدينة كولونيا في ألمانيا. في عام 1992.

تلى أغنية what is love عدد من الأغاني الناجحة مثل "Life" و "I Miss You" و "Rock My Heart".، التي حفرت مكانته في التسعينيات

طرح ألبومه الأول "The Album (Haddaway)" حقق حالة نجاح استنثائية وبيع ملايين النسخ حول العالم، والألبوم الثاني بعنوان the drive الذي استحوذ على المرتبة الثانية في قائمة الاستماع بألمانيا.

وفي الأعوام التالية أصدر عدد من الأغاني المنفردة life، i miss u ، rock my heart.

Haddaway انهى مشواره الغنتء بلعب البيسبول

واصل haddaway مسيرته الغنائية حتى 2011 حيث قدم جولة غنائية بعنوان the east في كازاخستان وأوز باكستان، وفي 2019 أعلن ممارسته لإحدى فرق لعبة بيسبول .

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.

تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر Google News