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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الجزيري يغادر الزمالك للانتظام في معسكر منتخب تونس

سيف الجزيري لاعب
سيف الجزيري لاعب الزمالك

يغادر القاهرة غداً الخميس التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متجها إلى تونس للانتظام في معسكر منتخب نسور قرطاج استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

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سيف الجزيري يضيف الهدف الثالث للزمالك في شباك سوار

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سيف الدين الجزيري يواصل تدريباته التأهيلية

وكان الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة جلال القادر قرر استدعاء سيف الدين الجزيري لقائمة نسور قرطاج بسبب غياب مرتضى بن وناس والذي تم إعفائه من المشاركة في كأس الأمم لأسباب عائلية.

موعد بطولة أمم أفريقيا

جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير  الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

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