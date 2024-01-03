مصرع شخص وإصابة 18 أخر في انقلاب سيارة ربع  نقل بصحراوي المنيا 

لقي مصاب مصرعه اثر إصابته في حادث صحراوي المنيا ، الذي أسفر عن إصابة 19 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل متاثرًا إصابته.

مصرع شخص وإصابة 18 أخر في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

وقد توفي جمعة أحمد، 35 عاما، عاطل، على إثر إصابته بغيبوبة غيبوبة تامة وكسر بضلوع الصدر والذراع اليمنى، وتم خروج 5 مصابين، بعد أن تبين أن إصابتهم خفيفة، وما زال 13 عاملا وعاملة يتلقون العلاج بمستشفى المنيا العام.

وخلف الحادث عن إصابة كلامن " صابر قياتي، شريف جمال، غرام جاسم، عائشة إبراهيم، محمود أشرف، أسامة أحمد محمد، يوسف سيف شافعي، أحمد عثمان شحاتة، نانسي عيد محمد، عبد الغني صلاح محمد، هنا إبراهيم رمزي، كمونه محمد جاب الله.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن المنيا ، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا ، وتحديدًا بالقرب مدخل مدينة المنيا، أسفر عن إصابة جميع مستقليها.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة المنيا، إلى موقع الحادث وتبين إصابة 19 شخصا بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، وأثبتت التحريات الأولية إلى أن جميع المصابين "عمال"، وفي حال عودتهم من العمل اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة مما أدى إلى انحرافها وانقلابها.

وتم نقل المصابين الـ19 إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

العثور علي جثة شاب في رشاح بأبو النمرس

كما تواصل نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في غرق شاب بمياه الرشاح في أبو النمرس، وتبين أنه بكامل ملابسه، وكشف التقرير الطبي أن الشاب غرق إثر إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وأفادت التحقيقات الأولية، بأن الشاب سقط في مياه الرشاح بالموتوسيكل الخاص به، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

وكانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص فى مياه رشاح في أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شاب تم تحديد هويته، تعرض للغرق، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.