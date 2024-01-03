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الناطق العسكري لقوات الشهيد عمر القاسم يكشف حصيلة عمليات المقاومة اليوم عاجل.. عملية قسامية قدسية مشتركة تستهدف 60 تجمعًا إسرائيليًا في خانيونس
الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. عملية قسامية قدسية مشتركة تستهدف 60 تجمعًا إسرائيليًا في خانيونس

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

قالت سرايا القدس، في بيان لها، إنه في عملية مشتركة مع كتائب القسام، بعد ظهر اليوم قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي 60 تجمعاً لآليات وجنود العدو في محاور التقدم وسط خانيونس.

كما استهدفت كتائب القسام، دبابة إسرائيلية من نوع ميركفاه بقذيفة "الياسين 105"  بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

على جانب آخر، ارتفاعت حصيلة التفجيرين الإرهابيين في كرمان الإيرانية إلى 73 شهيداً و173 جريحاً.

ووقعت عملية إرهابية منذ دقائق، استهدفت جموع زوار قبر قاسم سليماني، وعدد من القوى الأمنية التي كانت تنظّم مراسم إحياء الذكرى الرابعة لقاسم سليماني، في محافظة كرمان عبر زرع عبوتين ناسفتين في منطقتين مختلفين.

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