عاجل: غزل المحلة ينجح في رفع إيقاف القيد

نجحت إدارة غزل المحلة في رفع إيقاف القيد المفروض على نادي غزل المحلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، ويجرى الآن قيد الصفقات الجديدة.

وجاء ذلك بمجهودات حثيثة من مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل وبتواصل مستمر من الكابتن وائل شكر - نائب المدير التنفيذي للنادي.

ويحتل نادي غزل المحلة المركز الرابع في جدول ترتيب دوري المحترفين الذي يطبق للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية وخاض الفريق 14 مباراة خلال مشواره هذا الموسم.

المباريات المتبقية لفريق غزل المحلة في دوري المحترفين

الجولة الخامسة عشرة: النصر للتعدين

الجولة السادسة عشرة: بروكسي

الجولة السابعة عشرة: بتروجت

الجولة الثامنة عشرة: النجوم

الجولة التاسعة عشرة: دكرنس