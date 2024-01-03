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الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

"المواطنة في العصر الرقمي" بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

شهدت قرية دلجا إحدى قرى مركز ومدينة ديرمواس جنوب  محافظة المنيا ، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ، ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف .

 

والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني  ، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة ، بالتعاون مع محافظة المنيا ، بهدف التوعية بالقيم الإيجابية في المجتمع والوصول بالخدمات الثقافية للقرى الأكثر احتياجا.

 

بدأت الفعاليات مع ندوة بعنوان " المواطنة في العصر الرقمي" أدارها محمد أحمد أخصائي رياضي بالشباب والرياضة ، وتحدث خلالها دكتورة  محمد علي طلبة، عن مفهوم المواطنة، ومقوماتها وخصائصها ، كما تناول مفهوم المواطنة الرقمية ، موضحا أنها بمثابة وسيلة عصرية لإعداد مواطن قادر ، على استخدام وتوظيف التكنولوجيا الرقمية بطرق سليمة ، وفقا لضوابط وقواعد معينة.

 

من جانبه تناول حمادة محمد مدير بيت ثقافة ديرمواس، أثر التطور التكنولوجي في مجال نقل المعلومات على العلاقات الإنسانية، موضحا ، أهداف المواطنة الرقمية ومنها ، رفع مستوى الأمان الإلكتروني  ، ونشر ثقافة حرية التعبير، واستخدام التقنيات الرقمية بطريقة إيجابية ، وذلك من خلال توعية المواطنين ، بمفهوم المواطنة الرقمية بشكل مبسط ، وتوفير وسائل تكنولوجية تتناسب مع احتياجاتهم.

 

وضمن الأنشطة الثقافية المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي ، والمنفذة من خلال فرع ثقافة المنيا، برئاسة دكتورة  رانيا عليوة ، أقيمت ورشة أشغال يدوية ضمن نشاط نادي المرأة ، واختتم اليوم بعرض مسرح عرائس عن المواطنة واحترام الآخر.

 

ويقام برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا ، تفعيلا لبروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة ، ووزارتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة، وتتجدد فعالياته أسبوعيا بقرية من قرى المحافظة.

الجريدة الورقية