"المواطنة في العصر الرقمي" بالمنيا

شهدت قرية دلجا إحدى قرى مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا ، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ، ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف .

والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة ، بالتعاون مع محافظة المنيا ، بهدف التوعية بالقيم الإيجابية في المجتمع والوصول بالخدمات الثقافية للقرى الأكثر احتياجا.

بدأت الفعاليات مع ندوة بعنوان " المواطنة في العصر الرقمي" أدارها محمد أحمد أخصائي رياضي بالشباب والرياضة ، وتحدث خلالها دكتورة محمد علي طلبة، عن مفهوم المواطنة، ومقوماتها وخصائصها ، كما تناول مفهوم المواطنة الرقمية ، موضحا أنها بمثابة وسيلة عصرية لإعداد مواطن قادر ، على استخدام وتوظيف التكنولوجيا الرقمية بطرق سليمة ، وفقا لضوابط وقواعد معينة.

من جانبه تناول حمادة محمد مدير بيت ثقافة ديرمواس، أثر التطور التكنولوجي في مجال نقل المعلومات على العلاقات الإنسانية، موضحا ، أهداف المواطنة الرقمية ومنها ، رفع مستوى الأمان الإلكتروني ، ونشر ثقافة حرية التعبير، واستخدام التقنيات الرقمية بطريقة إيجابية ، وذلك من خلال توعية المواطنين ، بمفهوم المواطنة الرقمية بشكل مبسط ، وتوفير وسائل تكنولوجية تتناسب مع احتياجاتهم.

وضمن الأنشطة الثقافية المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي ، والمنفذة من خلال فرع ثقافة المنيا، برئاسة دكتورة رانيا عليوة ، أقيمت ورشة أشغال يدوية ضمن نشاط نادي المرأة ، واختتم اليوم بعرض مسرح عرائس عن المواطنة واحترام الآخر.

ويقام برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا ، تفعيلا لبروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة ، ووزارتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة، وتتجدد فعالياته أسبوعيا بقرية من قرى المحافظة.