نائب محافظ القاهرة يشدد على حسن التعامل مع المواطنين

خلال زيارة مفاجئة لحى الأميرية ..

قام الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بزيارة مفاجئة لحى الأميرية وذلك للتأكد من انضباط وانتظام سير العمل ومتابعة معدل الإنجاز وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة طلباتهم.

حسن التعامل مع المواطنين لتيسير حصول المواطن على الخدمة بصورة لائقة

وشدد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية على موظفي الخدمة بضرورة الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة طبقاً للوائح والقوانين مع مراعاة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتلك الطلبات وحسن التعامل مع المواطنين لتيسير حصول المواطن على الخدمة بصورة لائقة .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قام بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية .

كما تفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التى تقوم الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليها ، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة ومن بينها تشجير الصينية التى تتوسط تقاطع محور سميرة موسى مع مدخل مدينة الأسمرات ، والجزيرة التى تتوسط محور المستشار عبد المجيد محمود مع مدخل الأسمرات ، وأعمال إنشاء حديقة عامة بتقاطع محور المستشار عبدالمجيد محمود مع شارع 17 بالمقطم .

وثمن محافظ القاهرة ما تقوم به هيئة نظافة وتجميل القاهرة من أجل استعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة، وكذلك سعيها لتطبيق كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بها .