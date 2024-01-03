مدبولي: الأزمات العالمية ضغط على الاقتصاد وواجهناها بتثبيت أسعار السلع الاستراتيجية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية واجهت أزمات عالمية طاحنة لم يشهدها العالم من قبل، بداية من فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى أزمة التضخم العالمية الكبيرة والتي تسببت في زيادة الأسعار وضغطت على الاقتصاد المصري.

وأوضح "مدبولي"، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة المصرية واجهت هذه الأزمات بعدم زيادة أسعار الخدمات الرئيسية وتثبيت أسعار السلع الاستراتيجية، معقبًا: "أنا بتكلم عن قطاعات زي الكهرباء والمياه والعديد من الخدمات الأخرى".

وشدد على أنه اعتبارًا من منتصف عام 2022 حاولت الدولة المصرية التحمل عن المواطن الأعباء التي بدأت تظهر فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز، مشددًا على أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024 ، والزيادات التي تتم عام بعد عام حتى 2025.

وشدد على أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية.