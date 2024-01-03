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الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حميدتي من كينيا

حميدتي يزور كينيا.. يعلن رؤيته لرئيس البلاد لوقف الحرب

يواصل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب ب "حميدتي"، جولاته الأفريقية، بزيارة دولة كينيا اليوم الأربعاء، لبحث آليات وقف الحرب في السودان. 

غرد محمد حمدان دقلو، عبر منصة أكس " تويتر سابقًا، بسعادته  بمقابلة الرئيس وليام روتو رئيس جمهورية كينيا، استكمالا لجولاته وزيارته لدول الجوار.

وقال حميدتي، إنه ناقش مع رئيس كينيا، التطورات الجارية في السودان وأسباب نشوب الحرب وسبل التوصل إلى حل للأزمة يرفع المعاناة عن كاهل شعبنا.

وأكد دقلو، أنه قدم  لرئيس كينيا، رؤية الدعم السريع لوقف إطلاق النار وبدء التفاوض للوصول للحل الشامل الذي يحقق السلام العادل والدائم في البلاد.
 

شكرته على الجهود الكبيرة التي تبذلها كينيا ودول الإيقاد لإنهاء الحرب وأخرها اجتماع رؤساء الإيقاد في جيبوتي الذي رحبنا به وأكدنا التزامنا بمخرجاته. 

لمست تفهماً ورغبة من رئيس جمهورية كينيا للعمل مع جميع الأطراف لإيجاد مخرج للأزمة يعيد الآمن والاستقرار للسودان.

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