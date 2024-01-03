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الأربعاء 03 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صيد الدقى يحصد برونزية بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة 14سنة ناشئين

صيد الدقي لكرة السلة
صيد الدقي لكرة السلة

حصد فريق 14سنة ناشئين لكرة السلة بصيد الدقى المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة ، عقب فوزه على فريق مينا سبورتنج بنتيجة 31/69 فى المباراة الختامية بالدور النهائى من البطولة والتى أقيمت بصالة الشباب والرياضة.


ضمت قائمة الفريق اللاعبين أسر عبد الله،سيف الدين سامي محمد عبد الفتاح، حمزة أسامة ،على رجائي،يوسف عقاد، ياسين أيمن ،محمد وفائي،حسن محمد ،يوسف حمدي،أسر عبد الحكيم،يوسف محمد ،عمار ياسر،ياسين اسماعيل، يوسف عويس،كريم طارق ، مصطفى ابراهيم،حمزة عبد المطلب،كريم خضر،عمر السعدى، عمر أحمد ، أحمد سامي. 


الجهاز الفني والاداري
 وائل الطناني رئيس الجهاز، محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، تامر معوض مشرف فني، شريف حسن مدرب الفريق، بسام محمد مخطط أحمال، على الخطيب مدير إداري، ابراهيم جمال إداري، احمد مختارعلاج طبيعي، محمد محمود معاون ، أحمد عصام لجنة كرة السلة.

 

 

 

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