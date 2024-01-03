ضبط 2 طن سولار قبل طرحها بالسوق السوداء في الأقصر

تمكن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود عمرة مساعد أول وزير لقطاع الأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن "الأقصر"، من ضبط سائق، عامل–مقيمان بمحافظة أسوان).. حال استقلالهما سيارة نقل بدائرة مركز شرطة إسنا محمل عليها (9 براميل سولار بإجمالى 2 طن سولار بدون أوراق أو فواتير).

اعترافات المتهمين



وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها فى السوق السوداء وتحصلهما عليها من مسئول عن محطة وقود بدائرة المركز "أمكن ضبطه". تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة الأسواق والمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع والتصدى لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع المدعمة.

المشدد 10 سنوات لعاطل حاز مخدر الهيروين بالشرقية



عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم؛ عاطلًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامته المصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطة، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، بدائرة قسم أول الزقازيق.

البداية عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق، المتهم «عطية. الـ. م» عاطل، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بإحراز كمية من مخدر الهيروين بدائرة قسم أول الزقازيق، ومبلغ مالي، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه بمدينة الزقازيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

