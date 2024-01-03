تخفيف أحمال الكهرباء نهاراً من الساعة 11صباحا إلى الخامسة مساء

خلال أيام الامتحانات

أمرت اليوم الأربعاء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جميع شركاتها على مستوى الجمهورية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميًا بدأ من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء وذلك خلال فترة امتحانات منتصف العام استجابة لطلبات النواب وشكاوى المواطنين.



كما أمرت الوزارة بتنفيذ القرار بعدم تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي بعد الساعة الـ5، وتوزيع جداول التخفيف على شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية والتشديد بضرورة الالتزام بعدم تخطى مدة الفصل ساعتين.



كان المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أعلن أن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيراً إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب.

وقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولى رءيس مجلس الوزراء بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.