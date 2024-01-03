ثلاثي في الهجوم.. تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام تولوز في السوبر الفرنسي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، مواجهة قوية أمام نظيره تولوز، مساء اليوم، في المواجهة التى تجمع الفريقين على ملعب لقب كأس السوبر الفرنسي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام تولوز في كأس السوبر الفرنسي

في حراسة المرمى دوناروما

في خط الدفاع: حكيمي، شكرينيار، ماركينيوس، هيرنانديز

في خط الوسط: أوجارتي، فيتينها، زائير

في الهجوم: إيمري ديمبيلي، كولو مواني، مبابي.

ويدخل باريس سان جيرمان، بعدما توج بلقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي، فيما توج فريق تولوز بلقب كأس فرنسا، على حساب فريق نانت.

ويمتلك الفريق الباريسي، الرقم القياسي فى التتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي، برصيد 11 لقبا، فيما يتفوق الفريق الباريسي على نظيره ليون الذى حصد اللقب 8 مرات سابقة آخرها عام 2012.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز والقنوات الناقلة

من المقرر أن يلتقي فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق تولوز، في نهائي بطولة كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة على ملعب فرنسا الوطني.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتولوز في كأس السوبر الفرنسي

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان وتولوز الليلة على قناة بي ان سبورتس، المالكة لحقوق بث بطولة كأس السوبر الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.