الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في كأس السوبر الفرنسي والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وتولوز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، مواجهة قوية أمام نظيره تولوز، مساء اليوم، في المواجهة التى تجمع الفريقين على ملعب لقب كأس السوبر الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز والقنوات الناقلة

من المقرر أن يلتقي فريق  باريس سان جيرمان نظيره فريق تولوز، في نهائي بطولة كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة على ملعب فرنسا الوطني.

 القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتولوز في كأس السوبر الفرنسي 

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان وتولوز الليلة على قناة بي ان سبورتس، المالكة لحقوق بث بطولة كأس السوبر الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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