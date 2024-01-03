شُعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال تبحث خطة تطوير وتنمية قطاعها

عقدت شُعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا لمناقشة أهم مطالب قطاعها في ظل خطة التطوير التي تعمل من خلالها الشُعبة ، والتي تستهدف تنمية وتطوير هذا القطاع.



وقال الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشُعبة إننا فى المرحلة الحالية نسعى إلى تنفيذ خطة طموحة تستهدف تطوير وتنمية هذا القطاع بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث.

وتابع "منظور" : نستهدف زيادة الجمعية العمومية للشعبة لتحقيق أكبر استفادة لمنتسبي الشعبة من الخدمات التي تقدمها الغرفة ، وكذلك الاستفادة من أفكار ومقترحات الجمعية العمومية في تطوير هذا القطاع خلال الفترة القادمة من خلال تنوع الأفكار وتوسيع نطاق الاستفادة منها على أرض الواقع.

وقال وائل البسيوني نائب رئيس شُعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة إنه يتم حاليًا مناقشة كافة الرؤي لمنتسبي الشعبة لتحديد محاور خطة العمل من واقع الموضوعات التي تشغل منتسبينا في الشُعبة وجمعيتها العمومية ، والعمل على تطوير الشركات بما يتواكب مع التطورات العصرية.

واستطرد البسيوني : نحن نناقش كافة الأفكار والأطروحات من قبل منتسبي الشُعبة وجمعيتها العمومية حتى تكون خطة التطوير والتنمية مبنية على واقع أصحاب هذه الشركات ورؤيتهم المستقبلية الخاصة بالتطوير والتنمية.