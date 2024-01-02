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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حقيقة تأثير إيدز الدواجن على صحة الإنسان.. عميد الطب البيطري الأسبق يكشف

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن هناك مرضا يُصيب الدواجن البيضاء ويسمى بالجمبور ويطلق عليه إيدز الطيور، ولكنه لا ينتقل للإنسان، ويسمى بإيدز الطيور لأنه يضعف مناعة الدواجن أو الطيور بشكل عام من خلال ضرب الجهاز المناعي.

وتابع "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن إيدز الطيور ليس له أي علاقة بالإيدز الذي يصيب الإنسان بأي صورة على الإطلاق، ولا ينتقل إلى الإنسان، مشيرًا إلى أن خسائر هذا المرض تتعلق بالدواجن فقط.

وأضاف أن هذا المرض يضرب الجهاز المناعي للدواجن، وهذا يؤدي إلى تعرض الدواجن للكثير من الأمراض، وهذا يسبب الكثير من الخسائر الاقتصادية الكبيرة، وهذا المرض عنيد ومقاوم للحرارة المرتفعة والمطهرات ولكل شيء تقريبًا، ولذلك عندما يدخل في أي مزرعة فمن الصعب أن يخرط، وعلاج هذا المرض يكون من خلال تحصين الدواجن وتحقيق الأمن الحيوي في البداية.

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