الرياضة تواصل فتح مراكز الشباب لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب فتح مراكز الشباب

لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم مجاناً أسبوعياً بجميع المحافظات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة قيام الوزارة بتبني آليات مبتكرة لنشر ثقافة العمل الحر، وضرورة مساهمة الوزارة في خفض معدلات البطالة.

ومن جانبها، أشارت منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن التوسع في تسويق منتجات الشباب وإقبال الشباب على تبني مشروعات خاصة وتحقيق دخل مناسب يمثل دعم كبير لقطاع المنتجات اليدوية والحرفية من خلال تنفيذ معارض لتسويق منتجات الشباب أصحاب تلك المشروعات.

وتم تنفيذ (14) معرضاً خلال شهر ديسمبر بمراكز الشباب بمحافظات (بورسعيد، الجيزة، الوادي الجديد، الغربية) بمشاركة (72) عارض وعارضة من أصحاب المشروعات اليدوية والحرفية.