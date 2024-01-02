إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

تعرض 11 شخصا للإصابة ، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج،وتوالت النيابة التحقيق .

إصابة 11 شخص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

وتعود تفاصيل الواقعة ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنيا، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 11 شخصا بكدمات وسحجات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وجاءت أسمائهم كالآتي: سحر. ط، ووردة.ح، وشاما.ع، وسارة، ع،و أحمد. ع ومني. ع، وهدي.ع، وهاجر. ح، وأحلام.م، وإسراء. ص.

وتم نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.