بروتوكول تعاون مع هيئة المساحة ومحافظة كفرالشيخ

وقع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، والمهندس، خالد السيد أمين، رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لحصر وميكنة جميع أملاك الدولة الخاصة ، للتصدى لظاهرة التعديات عليها وتدقيق البيانات الخاصة بها للحفاظ على المال العام.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ عمرو البشبيشى، والمهندسة هويدا النوبي ، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندس ابراهيم الشباسي، رئيس الادارة المركزية لمنطقة المساحة بغرب الدلتا، والمهندسة، سهى كرم لطفي، مدير مديرية المساحة بكفر الشيخ، وبدر زيدان، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والدكتور حاتم عبدالله، مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، وأحمد سعيد، مدير وحدة الجيومكانية، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال المحافظ أنه في إطار جهود الدولة في حماية أملاك الدولة والحفاظ عليها، وإتجاه محافظة كفر الشيخ الى حصر جميع أملاك الدولة (الخاصة) داخل حدودها الادارية والتي تتولى الاشراف عليها والتصرف فيها وذلك من منطلق الحفاظ على المال العام وتدقيق بيانات أملاك الدولة، قد تم توقيع برتوكول تعاون مشترك مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لحصر وميكنة جميع أملاك الدولة ( الخاصة ) للتصدى لظاهرة التعديات عليها وتدقيق البيانات الخاصة بها للحفاظ على المال العام، وتجنب ضياع أموال طائلة على الدولة.

أكد نورالدين أن هذا البروتوكول، يقضى بحصر دقيق لجميع أملاك الدولة، واعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة من خلال المراجع والدفاتر المساحية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وميكنة هذه البيانات بعد مراجعتها على البيانات التي يتم رصدها وتوثيقها ضمن أعمال السجل العيني، ومطابقتها مع بيانات الادارة العامة للأملاك بالمحافظة، بهدف تدقيقها ومعالجة الأثار الناجمة عن ذلك، وتوقيع ذلك على خرائط مساحية، من خلال الرفع المساحي التفصيلي.

أوضح المهندس، خالد السيد أمين، رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، أنه تم توقيع برتوكول تعاون مشترك مع محافظة كفرالشيخ، لحصر وتدقيق بيانات أملاك الدولة وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية أحداهما بنظام الإحداثي المحلي المصري ETM، والآخر بنظام الإحداثي العالمي WGS1984 معتمدة، ونسخة ورقية كأطلس، وتنصيب برنامج لحصر أملاك الدولة، واعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة، وميكنة سجلات الأملاك بمحافظة كفرالشيخ، أسوة بما تم تنفيذه في عدد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية للحفاظ على أملاك الدولة.

