أبرزها البؤساء.. تفاصيل ترميم 50 فيلمًا روائيًا

قامت مدينة الإنتاج الإعلامي بالاتفاق مع إحدي شركات الإنتاج السينمائي على قيام مركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة ، بأعمال ترميم 50 فيلماً روائياً طويلاً من الأفلام القديمة، التي تمثل علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية حيث تركت أثراً كبيراً لدى الجمهور والنقاد عند عرضها علي مدار العقود الماضية.

يأتي ذلك في إطار حرص المدينة علي الحفاظ علي هذه الكنوز من الرصيد السينمائي الضخم الذي تملكه مصر من الأفلام القديمة , والتي تعرض الكثير منها لحالة من التلف والقدم , وأصبحت متهالكة وغير صالحة للعرض.

مركز الترميم السينمائي

ويقوم مركز إحياء التراث السمعي والبصري بجهد كبير في ترميم هذه الكنوز السينمائية , عن طريق نقل صورة هذه الأفلام إلي تقنية الــ4k, ذات الجودة العالية، إضافة إلي إجراء عمليات الترميم الرقمي وتصحيح الألوان التي تتم بمنتهي الدقة، وباستخدام أحدث الأجهزة والطرق العلمية لإعادة هذه الأفلام للحياة مرة أخرى.

وقد انتهي المركز بالفعل من ترميم فيلم "البؤساء" للمخرج عاطف سالم وبطولة النجوم الكبار فريد شوقي ,عادل أدهم , محسنة توفيق، فردوس عبدالحميد، نبيل نور الدين والنجمة ليلي علوي والمأخوذ عن قصة الأديب العالمي "فيكتور هوجو" والذي تم إنتاجه عام 1978 وأصبح جاهزاً للعرض مرة أخرى بنسخته الجديدة المرممة , وجاري الإنتهاء من ترميم بقية هذه المجموعة من الأفلام تباعا، في الفترة القريبة القادمة بهدف عرضها بأعلى درجات الجودة والنقاء.