التحفظ على جثتان مجهولتين بمشرحة المنيا العام

تحفظت مشرحة مستشفى المنيا العام، على جثتين مجهولتين ، تم العثور عليهما في حوادث منفصلة تتعلق بالغرق، ولم يتم تحديد هويتهما ، وجاء ذلك بعدما أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على الجثتين المجهولتين داخل مشرحة مستشفى المنيا العام ، لحين التعرف عليهما من قبل أهليتهم

حيث أثبت الفحص الأولي للجثتين، أنهما توفيا قبل 8 أيام نتيجة لإصابتهما بحالة الغرق المعروفة بـ"إسفكسيا"، كما تبين أن الجثة الأولى تبلغ من العمر 30 عامًا تقريبا، والأخرى تبلغ 35 عاما تقريبا، وجديرا بالذكر، إنه في حال استقبال "المشرحة" لجثة مجهولة هوية، فإنه يتم تحديد سن المتوفى تقريبا من خلال الأسنان أو مدى كراديس العظام وهو الجزء الطويل من العظم، فيما يكتشف الأطباء وقت الوفاة من خلال مراحل تحلل الجثة.

علما بأن أى جثة مجهولة تدخل المشرحة يتم سحب عينة "DNA" منه لتحليلها والإحتفاظ بها لإستخدامها في حالة وصول أحد من أقاربه للتعرف عليه ، وتحفظ الجثة داخل مشرحة ، وفي حالة عدم الإستدلال على هويته أو أقاربه ، يتم إخطار النيابة العامة خلال مدة 3 أشهر ، والتي تصدر قرارًا بدفنها بمقابر الصدقة ، ويتم وضع رقم الجثة على القبر.