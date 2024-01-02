لاعب الزمالك الشاب يحضر مران الأبيض

حضر يوسف حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مران الأبيض الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وتابع يوسف حسن مران الزمالك اليوم، في الوقت الذي يواصل فيه اللاعب برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لجراحة في الكاحل منذ شهرين تقريبا.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية قوية، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي.

وشهدت الفقرة مجموعة من التدريبات البدنية القوية بالكرة وبدونها تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، و يركز الجهاز الفني للفريق على رفع المعدل البدني لجميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة.

خلال الجلسة، عقد معتمد حديث مطول مع اللاعبين حول أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة الاستعداد بأفضل شكلٍ ممكن، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.