الشباب والرياضة تطلق القوافل الطبية الشاملة بمحافظة الجيزة

ضمن مبادرة "حياة كريمة"....

أطلقت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الادارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بالتعاون مع اللجنة العليا للقوافل الشاملة و الجامعات المصرية القوافل الطبية الشاملة والتي تضم تخصصات " بشري – بيطري – توعية صحية" ، بإجمالي ٤٥ قافلة طبية تستهدف ٣٠٠٠٠ مريض بكافة محافظات الجمهورية وذلك للقرى الأكثر إحتياجا وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي إهتمام الوزارة بالقرى الأكثر إحتياجاً، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم النشء والشباب، إنطلاقاً من إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالإرتقاء والنهوض بتلك القري، من خلال تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " وتنفيذاً لإستراتيجية مصر للتنمية 2030 ، موضحاً أن القوافل الطبية تشمل تنظيم ندوات توعية حول الإدمان وبعض الأمراض المزمنة، في إطار توجهات الدولة بمحاربة ظاهرة المخدرات والتوعية بالأمراض المزمنة.

وتهدف القوافل الطبية إلى الارتقاء والنهوض بالقرى الأشد احتياجاً وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم و إكساب طلاب الكليات المتخصصة خبرات من خلال التدريب التطبيقي ، و رفع المستوى الصحي للمواطنين ورعايتهم وتوعيتهم.

وفي هذا السياق تم تنفيذ القافلة بقرية الحلف الشرقي مركز أطفيح بمحافظة الجيزة و شملت ( طب بشرى ،توعية صحية ، طب بيطري) ،وذلك بالتعاون مع جامعة القاهرة حيث تم الكشف علي المرضى وتجهيز الأدوية وتصنفيها وتوزيعها على المرضى بالمجان و تحويل بعض الحالات إلي مستشفيات القصر العيني لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية .

ويقوم بتقديم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى و الطب البيطري و طب الأسنان والتمريض، الأمومة والطفولة، والصيدلة) بالجامعة في التخصصات الطبية ( الباطنة - أنف وأذن - الاطفال - الرمد - النفسية - طب الاسنان - العظام - علاج طبيعي .

فيما تضمنت قوافل الطب البيطري الكشف على الحيوانات والطيور ، وصرف التحصينات والأدوية ، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتطعيم الحيوانات بمضادات الطفيليات الداخلية .

كما شملت القوافل الطبية تنفيذ حملات ومحاضرات توعية وتوزيع منشورات دعائية عن الإدمان، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكذا محاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتنظيم الأسرةَ .



