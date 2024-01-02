تركيا تعتقل 33 مواطنا للاشتباه في ضلوعهم بأنشطة تجسس للموساد

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، بان السلطات التركية ألقت القبض على 33 شخصا للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة تجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد، مضيفة أن البحث مستمر عن 13 آخرين.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، بحسب شبكة سكاي نيوز، إن الشرطة نفذت مداهمات متزامنة في 57 موقعا في 8 أقاليم في إطار تحقيق أطلقه مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمكتب النائب العام في إسطنبول.

وأشارت الأناضول، دون ذكر مصادر، إلى أنه من المعتقد أن المشتبه بهم كانوا يسعون إلى رصد ومراقبة ومهاجمة وخطف مواطنين أجانب يعيشون في تركيا في إطار عمليات "تجسس دولية".

وكانت السلطات التركية ألقت القبض في مايو الماضي على 15 شخصا على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، يشتبه في قيامهم بجمع معلومات من خلال مواطنين فلسطينيين وسوريين في تركيا.

وذكرت مصادر قضائية تركية أنه تم القبض عليهم في إطار تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في إسطنبول.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام، إن المشتبه بهم ينقلون معلومات ووثائق إلى "الموساد".