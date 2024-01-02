بداية من 5 يناير.. الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وي"، رفع أسعار باقات الإنترنت، وذلك لمواكبة الحالة الاقتصادية التي أصبحت تواجه العالم بأكمله، وهو الأمر الذي ينعكس على كافة المجالات.

ويبحث المصريون عن أسعار باقات الإنترنت الجديدة، التي من المقرر أن تطبق بداية من 5 يناير الجاري، على محرك البحث "جوجل".

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير أسعار الإنترنت الجديدة التابعة للشركة المصرية للاتصالات.

الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت

باقة 140 جيجابايت:- 160 جنيهًا بدلًا من 120 جنيهًا.

باقة 200 جيجابايت:- 225 جنيهًا بدلًا من 170 جنيهًا.

باقة 250 جيجابايت:- 280 جنيهًا بلًا 210 جنيهات.

باقة 400 جيجابايت:- 440 جنيهًا بدلًا من 340 جنيهًا.

باقة 600 جيجابايت:- 650 جنيهًا بدلًا من 500 جنيه.

باقة 1 تيرابايت:- 1050 جنيهًا بدلًا من 800 جنيه.