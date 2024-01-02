الأمن يضبط عصابة سرقة أعمدة الإنارة بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن قيام بعض الأشخاص بسرقة أعمدة الإنارة وقطع الكابلات الكهربائية بعدد من المناطق بمحافظة قنا.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (10 قطع أعمدة إنارة - عمود إنارة كامل - عدد 2 كشاف إنارة - لفة أسلاك كهربائية - بندقية خرطوش - فرد محلى- مركبة "تروسيكل" والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة أعمدة الإنارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

في سياق آخر، ألقى ضباط مكافحة الإدارة العامة للمخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على مواطن بحوزته 1500 قرص مخدر من عقار التامول قبل ترويجه على عملائه بنطاق مركز أبوكبير، وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات، عن قيام كل من "عبدالرحمن ع"60 عاما مقيم نطاق دائرة مركز أبو كبير وسبق اتهامه فى قضية اتجار فى مواد مخدرة عام 2005، بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة عقار التامول.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وضبط بحوزته 1500 قرص مخدر لعقار التامول، ومبلغ مالى وهاتف محمول، بقصد الإتجار والتربح من تجارته الغير مشروعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات،وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.