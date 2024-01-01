2.8 مليون مواطن حصلوا على الخدمات الصحية بالرعاية الأساسية عام 2023 بسوهاج

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج عن تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى 2 مليون و881 ألف و589 مواطن بوحدات الرعاية الأساسية والتي تغطي قرى المحافظة موضحاً ان تلك الخدمات تمثلت في خدمات العيادات الخارجية الموجودة بالوحدات وقدمت خدماتها الى 896 ألف و165 مواطن وكذلك خدمات عيادات الأسنان والتي تم تقديم الخدمة إلى 220 ألف و942 خدمة للمواطنين من خلالها .





وأضاف وكيل الوزارة أنه تم حصول 679 ألف و735 سيدة على خدمات تنظيم الأسرة وحصول 959 ألف و855 مواطن على التطعيمات المقررة لهم كما قدمت تلك الوحدات الخدمات الطارئه إلى 124 ألف و892 حالة .





وأوضح الدكتور أحمد حسن أبو هاشم أنه تم تشغيل 44 وحدة تم رفع كفاءتها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري حياة كريمة وكذلك تشغيل 7 مراكز لطب الأسرة تم تطويرها تطويرا شاملاً ضمن نفس المنظومة وأن تلك المراكز هي مراكز طب الأسرة بأم دومة التابع لمركز طما ومركزي طب الأسرة بالجزازرة والغريزات بمركز المراغة ومراكزطب الأسرة بكوم بدار والأحايوه غرب والزوك الشرقية بمركز المنشاه ومركز طب الأسرة بقرية بني حميل بالبلينا .





وأكد وكيل وزارة الصحة على مدى أهمية قطاع الرعاية الصحية الأساسية بالمنظومة الصحية لافتاً إلى أن وزارة الصحة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الرعاية الصحية الأساسية وعلى رأس اهتماماتها كونها حجر الزاوية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين .