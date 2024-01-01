ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم

ويعتلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد اف سي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز رغم الهزيمة اليوم أمام طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الـ11.

واقتنص فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري فوزا غاليا على حساب نظيره الداخلية بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري، فيما تعادل المصري البورسعيدي أمام نظيره الإسماعيلي بهدف لكل فريق بذات الجولة.

ترتيب الدوري المصري

1- زد اف سي 19 نقطة

2- إنبي 19 نقطة

3- الاتحاد السكندري 18 نقطة

4- بيراميدز 17 نقطة

5- طلائع الجيش 17 نقطة

6- سموحة 16 نقطة

7- المصري البورسعيدي 16 نقطة

8- الأهلي 14 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

10- الجونة 13 نقطة

11- مودرن فيوتشر 13 نقطة

12- الزمالك 11 نقطة

13- بلدية المحلة 10 نقاط

14- البنك الأهلي 9 نقاط

15- الإسماعيلي 8 نقاط

16- المقاولون العرب 7 نقاط

17- الداخلية 7 نقاط

18- فاركو 5 نقاط