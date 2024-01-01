الإثنين 01/يناير/2024 - 09:04 م 1/1/2024 9:04:11 PM

عادت نقابة الأطباء بالإسكندرية إلى مكانتها وتاريخها العريق المعروف قديمًا للقاصى والدانى بعد تولى الدكتور عبدالمنعم فوزى النقيب الحالى وهو من خيرة أساتذة النساء والولادة بكلية الطب، فما يحدث داخل نقابة الأطباء بالإسكندرية الآن يعتبر ثورة داخلية فى التطوير والتحديث داخل مبنى النقابة وخارجها بالإضافة إلى نشاط المجلس غير العادى وإقامة الفاعليات الواحدة تلو الأخرى مما جعل الأطباء يعودون مرة أخرى للالتفاف حول المجلس الجديد ورئيسه الذين يلقون كل الدعم من جموع الأطباء، وكذلك الدعم من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الذى استمع لبعض الشكاوى التى تتعلق بالقطاع الطبى واستجاب لمعظم المطالب ويعمل المحافظ على باقى المطالب.

وفى خلال فترة وجيزة نظم المجلس عدة فعاليات منها على سبيل المثال فعالية اليوم التثقيفى والصحى بالتعاون مع رابطة أطباء التغذية العلاجية بالإسكندرية برعاية الدكتور عبدالمنعم فوزى وتنظيم وإدارة الدكتورة دعاء جنينة رئيس رابطة التغذية العلاجية بالثغر، وبدأت الفعالية برياضة المشى لمئات الأطباء، تليها محاضرات عن علاقة السمنة بمرض السكر، وسبل الوقاية والعلاج من مرض السكر ومضاعفاته سواء بالنسبة لخطورتها على العين أو شرايين القلب، وكذلك محاضرات عن نمط الحياة الصحية وأهمية العلاج التغذوى والرياضى والسلوكى، وشارك فيها الأساتذة المختصون من كلية الطب منهم الدكتور محمد حسن أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب، وبحضور نقيب الإسكندرية والدكتور محمد فريد حمدى أمين عام نقابة أطباء مصر، والدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق أطباء مصر.

وفى هذا اليوم تم الكشف المجانى لجميع التخصصات والتحاليل المجانية وأشعات «إيكو» وغيرها لجموع الحاضرين، ولأول مرة أيضًا يتم تفعيل خدمات الأحوال المدنية بالاتفاق مع مديرية الأمن لتسهيل خدمات الأطباء من خلال مقر النقابة.

كما نظمت النقابة يومًا رائعًا لتخريج الأطباء من خلال فعالية مميزة بمكتبة الإسكندرية تحدث فيها الدكتور عبدالمنعم فوزى عن مهنة الطب وأهميتها، كما نعى شهداء الأطباء الذين ضحوا بأنفسهم لعلاج الآخرين خلال أزمة كورونا.

ومن ضمن الفعاليات ذات التأثير القوى هى فعالية الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية بمقر نادى الأطباء والتى نظمتها الدكتورة أمانى البنا مقرر اللجنة العلمية والثقافية وبحضور الدكتور أحمد عبدالفتاح صبرى الأمين العام المساعد، وشارك فيها بعض عمداء الكليات المختصين باللغة العربية من جامعة الإسكندرية والجامعات الأخرى وبعض الشعراء، وقام الدكتور عبدالمنعم فوزى بتكريم الدكتورة أمانى البنا بعد نجاح الندوة الرائعة، ووعد النقيب بعمل مكتبة بالنقابة وكذلك مجلة علمية تحتوى على جزء باللغة العربية.

الجدير بالذكر أن أعضاء المجلس يعملون مثل خلية النحل وخاصة الأطباء أحمد عبدالجواد وأحمد الغنى وأحمد عبدالفتاح صبرى ومحمد سعيد أبو جبل وأمانى البنا ودعاء جنينة وعمرو عبدالهادى ومهند مجدى ومحمد حسن وأسماء خليفة وإبراهيم الطحان وعلى رأسهم عبدالمنعم فوزى نقيب الأطباء والنائبة مها غانم، كل التوفيق للمجلس الجديد.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية