خبير: حجم الإنفاق العسكري العالمي يرتفع إلى 2.7 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ

قال الدكتور محمد صالح الحربي، الخبير الاستراتيجي، إن حجم الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى 2.7 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، موضحًا أن الإنفاق العسكري ارتفع أكثر من 13% في أوروبا.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية دينا سالم، أن أمريكا شهدت أكبر ميزانية تاريخية والتي وصلت إلى 877 مليار دولار وقد يتم رفعها إلى تريليون دولار، كما أن لانفاق العسكري في دولة الاحتلال ارتفع إلى 37 مليار دولار، من 23 مليار دولار.



وتابع، أن السعودية شهدت أكبر ميزانية عسكرية في تاريخها تقدر بـ78.5 مليار دولار بزيادة قدرها 6%، موضحًا أن الحروب كما يحدث في أوكرانيا والتي مضى عليها ما يقارب سنتين شهدت استنفاذ الأسلحة الشرقية الروسية، كما شهد العالم زخمًا في الصناعات العسكرية ارتفاع المبيعات الأمريكية لأكثر من 40% من حجم المبيعات للأسلحة في العالم.