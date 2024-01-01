تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة المصري بالدوري الممتاز

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي تقام بعد قليل، ملعب ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الإسماعيلي كلا من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: حمدي النقاز - محمد عمارة - محمد هاشم - محمد دسوقي.

خط الوسط: محمود الشبراوي - صالح جمعة - عمر الساعي - محمد حسن.

وفي الهجوم: عبدالرحمن مجدي - ياو أنور.



