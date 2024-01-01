عملية وصلة شريانية لمريضة كلى للمرة الأولى بمستشفى بلبيس المركزي

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين؛ وذلك استمرارا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة، ورفع الأعباء عن المريض المصري بمحافظة الشرقية.

وأشار مسعود إلى قام الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى بلبيس المركزي، بقيادة الدكتور إسلام الفهلوي، والدكتور عبدالله عطا الله أطباء الأوعية الدموية، وبإشراف الدكتور جمال بدار استشاري الجراحة العامة، والدكتور وائل حلمي مدير المستشفى، بإجراء عملية جراحية لتركيب وصلة شريانية لمريضة غسيل كلوي للمرة الأولى بمستشفى بلبيس.

وذكر أنه تم إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة للمريضة، قبل إجراء العملية الجراحية لها، والتي تمت بفضل الله بنجاح، والمريضة الآن بحالة جيدة، وتتلقى الرعاية الصحية بقسم الجراحة العامة تحت متابعة الأطباء بالمستشفي.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، ولمدير المستشفي، وللأطباء، وهيئة التمريض، والفريق المعاون، علي الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.