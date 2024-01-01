مايسترو الوسط الفني.. من هو هاني فرحات بعد حصوله على الجنسية السعودية؟

ظهر اسم الموسيقار هاني فرحات، بمحركات بحث جوجل، في الساعات القليلة الماضية اليوم الإثنين، بعد حصوله على الجنسية السعودية، نظرًا لما قدمه من مجهود كبير خلال مشاركته في العديد من الفعاليات الفنية والحفلات بالمملكة خلال الفترة الماضية، حيث تم تكريمه وإعلان حصوله على الجنسية السعودية خلال حفل ليلة نجمات العرب، المقام بالبوليفارد رياض سيتي.

ويبحث أغلب المواطنين عن "من هو المايسترو هاني فرحات؟"، وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أبرز التفاصيل عن المايسترو هاني فرحات ؟

من هو المايسترو هاني فرحات؟

هاني فرحات من مواليد 13 أغسطس 1971، درس فى معهد الكونسرفتوار.

تعاون هاني فرحات مع كبار نجوم ونجمات الوطن العربي في الغناء بالتوزيع الموسيقي.

وزع هاني فرحات أغنية قالي الوداع للهضبة عمرو دياب، وألبوم علم قلبي.

ووزع هاني فرحات لـ أنغام، أشهر أغانيها معها قلبك، واتجاه واحد، وفنجان النسيان، وطول ما أنت بعيد، عن فرح غايب، وقول حاضر.

كما وزع لكل من أحلام وأليسا وسميرة سعيد وراغب علامة وصابر الرباعي وعبدالمجيد عبدالله ولطيفة وديانا حداد ومحمد عبده، ورابح صقر.

شارك هاني فرحات في عدد كبير من الحفلات بالمملكة العربية السعودية وموسم الرياض.

قاد أوركسترا تريو نايت، في حفل رأس السنة 2023.

شارك في حفل توزيع الجوائز الكبير joy awards في الرياض.

وقاد حفل صوت الأرض للنجم السعودي الراحل طلال مداح.

كما قاد المايسترو هاني فرحات أوركسترا رسالة سلام من السعودية للعالم.

قاد اوركسترا باريس السيمفوني أمام زعماء العالم وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

حصل على العضوية الفخرية من الجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية ساسيرو.

تولى هاني فرحات إدارة الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية.

هاني فرحات والجنسية السعودية

وأعرب المايسترو هاني فرحات، عن سعادته بحصوله على الجنسية السعودية، حيث قال خلال حفل ليلة نجمات العرب: شكرا للمملكة العربية السعودية، وشكرًا لسيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، كما أختص بالشكر لجلالة الملك خادم الحرمين الشريفين.

كما وجه فرحات الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، قائلا: بقول لتركي آل الشيخ كل سنة وأنت طيب وبشكر أبو ناصر، شكرا أبو ناصر على كل اللي بتعمله معانا.