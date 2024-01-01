وزير الرياضة: قريباً.. إطلاق دوري ريادة الأعمال داخل مراكز الشباب

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع المهندس طارق القاضي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "تكني"، سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة لدعم المشروعات الابتكارية والتكنولوجية وريادة الأعمال.

وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص على دعم الشباب المبدعين ورواد الأعمال، من خلال توفير المناخ المناسب لهم للإبداع والابتكار، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم، مشيراً إلي أن هذه الجهود تتكامل مع جهات الدولة في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.



أشار الدكتور أشرف صبحى إلى الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال اهتماماً كبيراً لدوره الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني، ما جعل مصر مركزاً هاماً لصناعة التكنولوجيا وريادة الأعمال، موضحاً أن هناك تضافر لجهود العديد من الوزارات، إلى جانب المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الداعمة لريادة الأعمال في مصر.

أضاف وزير الشباب أن الوزارة تسعى إلى تعزيز ودعم توجه الحكومة المصرية نحو ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمساهمة في نجاح الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات ودمجها في جميع القطاعات للنهوض بها، تحقيقًا لرؤية مصر 2030، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.



وأوضح "صبحي" أن الوزارة تستهدف من خلال التعاون مع مؤسسة "تكني" تأسيس مراكز لريادة الأعمال داخل مراكز الشباب، بهدف تنمية قدرات الشباب على ريادة الأعمال، وتقديم الدعم لهم في تأسيس وإدارة مشروعاتهم.

من جانبه، أعرب المهندس طارق القاضي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "تكني"عن استعداد مؤسسة "تكني" للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، من خلال تقديم الدعم الفني والتدريبي للشباب المبدعين ورواد الأعمال، وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات الداعمة للشباب المبدعين ورواد الأعمال، ومنها برنامج "تكني ستارت أب"، الذي يهدف إلى تمويل ودعم المشروعات الناشئة في المجالات التكنولوجية والابتكارية.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى إلى إطلاق دوري ريادة الأعمال داخل مراكز الشباب، خلال الفترة المقبلة، بهدف تحفيز الشباب على ريادة الأعمال، واكتشاف المواهب الشابة في هذا المجال.

حضر اللقاء اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات، الدكتوره رشا طنطاوي والدكتور محمد عباس عضوا المؤسسة.



