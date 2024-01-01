يستعد فريق المصري البورسعيدي بقيادة مدربه علي ماهر، لمواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي مع نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري والتي يحتضنها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

تشكيل المصري المتوقع لمواجهة الإسماعيلي الليلة في ديربي القناة

حراسة المرمى : محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي

خط الوسط: محمود حمادة، ايزي ايميكا، ميدو جابر، الياس الجلاصي، غيلاس قناوي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

موعد مباراة الإسماعيلي والمصري

تبدأ مباراة الإسماعيلي والمصري اليوم الإثنين في تمام السابعة مساء، ويستضيف ملعب برج العرب مواجهة اليوم الهامة بين الإسماعيلي والمصري.

وتبث مباراة الإسماعيلي والمصري عبر أون تايم سبورتس 1 إتش دي وبتعليق أيمن الكاشف.

ترتيب المصري البورسعيدي قبل صدام اليوم

يحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة، وخاض المصري 8 مباريات، فاز في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 10أهداف واستقبلت شباكهم 13.