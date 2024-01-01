ديربي القناة.. موعد مباراة الإسماعيلي والمصري اليوم

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يحتضن صدام كروي مشتعل بالدوري المصري، وذلك حين يلتقي الإسماعيلي مع نظيره المصري البورسعيدي في صدام ديربي القناة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري نايل.

موعد مباراة الإسماعيلي والمصري

تبدأ مباراة الإسماعيلي والمصري اليوم الإثنين في تمام السابعة مساء، ويستضيف ملعب برج العرب مواجهة اليوم الهامة بين الإسماعيلي والمصري.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي والمصري

تبث مباراة الإسماعيلي والمصري عبر أون تايم سبورتس 1 إتش دي وبتعليق أيمن الكاشف.

ترتيب المصري البورسعيدي والإسماعيلي قبل صدام اليوم

يخوض فريق الإسماعيلي لقاء اليوم وهو في المركز الخامس عشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 2 مباراتين وتعادل في مباراة وخسر 5مباريات، وسجل لاعبو الإسماعيلي 9 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 أهداف أخرى.

بينما يحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة، وخاض المصري 8 مباريات، فاز في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 10أهداف واستقبلت شباكهم 13.