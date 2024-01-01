الكوسا بالطماطم.. طريقة تحضيرها لجسم صحي وقوي

الكوسا من الخضروات الصحية والغنية بالفيتامينات والمعادن الهامة لجسمك، وإذا كنت تتبعين نظام غذائي لخسارة الوزن فعليك إضافتها لإحدى الوجبات، لتعويض الفيتامينات التي تفقد أثناء الدايت، وللحصول على جسم صحي وقوي، لذا نقدم لك طريقة عمل الكوسا بالطماطم الصحية.

كوسا بالطماطم

طريقة عمل الكوسا بالطماطم

المقادير

- للتتبيلة :

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة

الثوم : فصّان (مفروم خشن)

ملح : رشّة

الشطة : رشّة

فلفل أسود : رشّة

- الكوسا : 4 حبات (مقطعة شرائح)

- طماطم : 3 حبات (مقشرة ومقطعة جوانح)

- البصل : 2 حبة (مقطع جوانح)

- اللحم : نصف كيلو (مسلوق)

- مرق خضار : نصف كوب

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي شرائح الكوسا، والطماطم، والبصل، وقلبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها.

في وعاء صغير جانبي، اخلطي مكونات التتبيلة مع بعضها جيداً حتى تتجانس.

تبّلي خليط الخضار بمزيج التتبيلة.

حضّري صينية فرن، ورصّي بها طبقة من خليط الخضار المتبل، ثم وزعي اللحم المسلوق فوقها، ثم رصّي باقي كمية الخضار.

أضيفي المرق، ثم غطّي الصينية وضعيها على النار لحوالي 10 دقائق، ثم أدخليها إلى فرن محمّى مسبقاً لحوالي 5 دقائق حتى يتحمر الوجه، وقدميها ساخنة.

فوائد تناول الكوسا

السيطرة على السكري

من الممكن منع تطور وحدوث مضاعفات السكري من النوع الثاني إذا ما تم إتباع نمط حياة صحي ومناسب، مثل تضمين الكوسة في الحمية الغذائية، إذ أن غنى الكوسة بالعديد من العناصر الغذائية الهامة مع حقيقة كونها شبه خالية من السعرات الحرارية والسكريات والدهون يجعلها غذاء رائعًا لمنع الإصابة بالسكري، كما أن تناول الكوسة بانتظام ولأسباب لا يعلمها العملاء تحديدا قد يساعد على خسارة الوزن.

المساعدة في موازنة هرمونات الغدة الدرقية

إن قشور الكوسة بشكل خاص قد تحتوي على عناصر من الممكن أن تكون مفيدة جدًا في تنظيم وظائف وهرمونات الغدة الدرقية والأدرينالين وحتى تنظيم مستويات الأنسولين في الجسم.

صحة القلب

محتوى البوتاسيوم في الكوسة مفيد للقلب، و يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم عن طريق موازنة تأثيرات الصوديوم ودعم وظيفة العضلات والأعصاب المناسبة.

مفيدة للحوامل بشكل خاص

تحتوى الكوسا على نسبة عالية من حمض الفوليك، مما تجعلها مهمة بشكل خاص للحوامل، إذ يساعد تناول الكوسا بانتظام على حصول الحامل على جزء من حاجتها من حمض الفوليك لحمل قوي وصحي.

الحفاظ على صحة العيون

تحتوي الكوسا وعائلة الخضار التي تنتمي إليها عمومًا على نسب عالية من مواد وعناصر غذائية هامة وضرورية لصحة العيون مثل: المغنيسيوم، وفيتامين ج، والبيتا كاروتينات، واللوتين، وغيرها الكثير.