هشام الجخ: السلطات الإسرائيلية بتخاف من الجواز السفر المصري (شاهد)

أكد الشاعر هشام الجخ، أن الجانب الإسرائيلي يخاف كثيرًا من الجواز السفر المصري، مشددًا على أنه رفض تدنيس جوز السفر الخاص به بالختم الإسرائيلي ولذلك سافر إلى فلسطين عبر الأردن، موضحًا أن في جسر الملك حسين هناك معبر إسرائيلي ويعانون الشعب الفلسطيني هناك بدون أي أسباب.

هشام الجخ يكشف عن معاناة الشعب الفلسطيني

وأوضح "الجخ"، خلال لقاءه مع الاعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن في هذه الرحلة عبر الأردن لا تأخذ ختم إسرائيلي فقط تأخذ ختم أردني وفلسطيني، مضيفًا: "عمري ما اخدت ختم إسرائيلي.. لو خدت ختم إسرائيلي مش هدخل دول وأنا كاره للختم الإسرائيلي".

وأضاف الشاعر هشام الجخ أنه لم يشعر بالخوف على سيناء وقيادة هذه الأزمة والملف لا يقال، مشددًا على أن توطين الفلسطينيين في سيناء أمر مرفوض وكانت إرادة شعبية وليست سياسية فقط، موضحًا أن تهجير الفلسطينيين لن تتكرر مرة أخرى وأهل فلسطين لن يتركوا فلسطين مرة أخرى وسيجلسون به حتى لو أرض محروقة.