إمبابي: حرب روسيا وأوكرانيا وغزة وإسرائيل وراء ارتفاع أسعار الذهب

أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت أن ارتفاع أسعار الذهب بهذا الشكل الجنوني جاء بسبب التوترات والاضطربات في منطقة الشرق الأوسط، بداية من الحرب الروسية الإوكرانية، وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، أدت لارتفاع الطلب، ومن ثم ارتفعت الأسعار، بالإضافة لتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2024، ما دفع أوقية الذهب لتسجل 2153 دولارًا كأعلى سعر في تاريخ البورصة العالمية في 4 ديسمبر الجاري.

الذهب خلال تعاملات عام 2023

وأكد سعيد إمبابي، بأن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 1500 جنيه خلال تعاملات العام، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1675 جنيهًا، ولامس مستوى 3350 جنيهًا، واختتم تعاملات العام عند مستوى 3175 جنيهًا، بينما افتتحت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 237 دولارًا خلال تعاملات العام، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1825 دولارًا، ولامست مستوى 2153 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها، واختتمت تعاملات العام أمس الجمعة عند مستوى 2062 دولارًا.





أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع

وأشار، المدير التنفيذي" إمبابى "إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 4 % وبقيمة 125 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي عند مستوى 3050 جنيهًا، واختتم التعاملات مساء اوا أمس السبت عند مستوى 3175 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 9 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2053 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا.

أسعار الذهب بالأسواق



وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3629 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3175 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2117 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25400 جنيه