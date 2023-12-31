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الأحد 31 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

93.6% معدلات النمو فى بنك إسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

أظهرت نتائج أعمال بنك الإسكندرية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، عن تحقيق البنك صافى أرباح بلغت 4.004 مليار جنيه، مقابل 2.068 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة من عام 2022 بمعدل نمو 93.6%.

وكشفت نتائج أعمال البنك خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 عن ارتفاع ودائع العملاء لتصل إلى 123.420 مليار جنيه مقابل 110.699 مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2022.

وسجلت الأرباح قبل الضريبة لتسجل 5.776 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 3.054 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

كما ارتفع صافى الدخل إلى 9.444 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 5.660 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

وسجل صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 937.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

 

الجريدة الورقية