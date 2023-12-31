هل يستفيد فيتوريا من تجربة كيروش مع منتخب مصر في الكان النسخة الماضية

يبدو أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الأول المصري لكرة القدم يرغب في تحقيق إنجازًا خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار المقبلة.

ويحلم فيتوريا بتقديم مستويات قوية مع الفراعنة خلال الكان، بعدما أصبح التتويج باللقب مطلبًا جماهيريًا، عقب خسارة البطولة في عدة نسخ ماضية.

فيتوريا يتهرب من وعود المصريين بتحقيق اللقب

تهرب المدرب البرتغالي من منح المصريين وعودًا للمصريين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس السبت للإعلان عن القائمة النهائية للفراعنة التي ستشارك في نهائيات أمم إفريقيا، حيث أكد على أنه لا يعد الجماهير المصرية بتحقيق اللقب.

وأشار فيتوريا في تصريحاته أنه لم يقم بوعد جماهير الأندية التي قادها طوال مسيرته التدريبية، مشددًا على أن المنتخب سيقدم مستويات مميزة خلال البطولة.

كيروش وخسارة لقب الكان وعدم التأهل للمونديال

كيروش

تعرض المنتخب المصري تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لصفعتين أولهما كانت خسارة لقب كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال بركلات الترجيح، بعدما نجح الفراعنة في الوصول للمباراة النهائية، عقب الفوز على منتخبات قوية.

فيما خسر المنتخب الوطني من السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 الماضية، ليصعد أسود التيرانجا للمونديال بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح.

ولعل أبرز الأخطاء التي وقع بها كيروش؛ وضع اللاعبين في غير مراكزهم، بالإضافة إلى التأخر في التغييرات، بجانب تدهور الحالة البدنية للاعبين تحت قيادته وتحفظه الشديد في العديد من المباريات ولعل أهمها أمام السنغال، بالإضافة إلى "عناد" المدرب البرتغالي في كثير من الأمور الخاصة بالانتقادات التي كانت توجه له.

هل يستفيد فيتوريا من تجربة كيروش

يأمل المصريين في أن يستفيد فيتوريا من مواطنه، وذلك من أجل تحقيق اللقب، حيث يختلف مدرب منتخب مصر الحالي عن كيروش في عديد من الأمور، والتي لعل أهمها فهم طبيعة اللاعب المصري بصورة جيدة، بجانب المرونة التكتيكية من خلال امتلاكه القدرة على تغيير طرق اللعب خلال المباراة الواحدة.

وأيضًا أسلوبه المتوازن بين الدفاع والهجوم، حيث شهدت المباريات الماضية للفراعنة تحت قيادة فيتوريا غزارة تهديفية، بجانب قلة الأهداف التي استقبلتها شباك المنتخب.

ويرى الجمهور المصري أن فيتوريا سينجح في تدراك الأخطاء التي وقع بها مواطنه كيروش خلال توليه قيادة مصر في الكان النسخة الماضية وتصفيات كأس العالم قطر 2022.