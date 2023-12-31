مانشستر سيتي يحلم بتكرار "كابوس" 2019 أمام ليفربول

يبدو أن مانشستر سيتي لم يستسلم في حلم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، على الرغم من النتائج السلبية في المسابقة خلال الموسم الحالي، والتي جعلته يبتعد عن الصدارة.

واستطاع السيتي العودة للانتصارات من جديد، بعدما حقق الفوز على شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر البريميرليج، ليتواجد في المركز الثالث بترتيب المسابقة لهذا الموسم.

مانشستر سيتي يفوز بلقب البريميرليج بفارق نقطة واحدة

شهد عام 2019 موسمًا تاريخيًا بين الثنائي مانشستر سيتي وليفربول، حيث وصلت المنافسة بين الثنائي للمباراة الأخيرة، فوصل الفارق بين السيتي والريدز لـ 14 نقطة، لكن كتيبة يورجن كلوب، المدير الفني لليفر نجح في تقليص فارق النقاط لنقطة واحدة.

وفشل يورجن كلوب في تجاوز فارق النقطة الواحدة، حيث استطاع جوارديولا في قيادة المان سيتي للتتويج بالبريميرليج خلال هذا الموسم.

"كابوس" 2019 بين مانشستر سيتي وليفربول

جوارديولا وكلوب

وكانت الإثارة قوية في هذا الموسم 2018/2019، فقد كان كابوسًا حقيقيًا لجماهير ليفربول، حيث كان الريدز يتجه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما اتسع الفارق بينه وبين السيتي لـ 7 نقاط في يناير من عام 2019.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق إنجازًا تاريخيًا بالفوز في 14 مباراة متتالية حتي نهاية الدوري، فكانت من ضمن هذه الانتصارات الفوز على الريدز الخصم المباشر "ليفربول"، لينجح في تحقيق بطولة الدوري بفارق نقطة واحدة عن الليفر.

واستطاع الريدز بقيادة كلوب في تحقيق 97 نقطة، لكنه لم ينجح في تحقيق لقب الدوري، مما جعله أعلى وصيفًا للبطولة يحصل على نقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي.

السيتي يحلم بالتتويج بالبريميرليج

مانشستر سيتي بطل الدوري 2019

ويحلم المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم على غرار ما حدث في 2019، والذي أعتبره مشجعي كرة القدم العالمية كابوسًا للريدز.

ويرغب جوارديولا في تحقيق الفوز، بعدما عاد الفريق لحالته الفنية المعتاد عليها، عقب تحقيق لقب كأس العالم للأندية خلال الفترة الماضية، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية، مما جعل اللاعبين يحصلون على ثقة كبيرة في البطولة المحلية "الدوري الإنجليزي".

في المقابل، يأمل يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول في تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة والابتعاد أكثر بصدارة الدوري عن أقرب المنافسين.

وكانت مباراة الدور الأول لهذا الموسم بين مانشستر سيتي وليفربول، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.