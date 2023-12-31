صحة البحيرة تستكمل البرنامج التدريبى لرفع كفاءة وحدات الغسيل الكلوي

أنهت إدارة الكلى بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، البرنامج التدريبى لرفع كفاءة وحدات الغسيل الكلوى، وذلك تحت إشراف وبحضور الدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي، والدكتورة رويدة حسني مدير إدارة الكلى بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة

وأكدت الدكتورة رويدة حسني مدير إدارة الكلى بمديرية.الشئون الصحية بالبحيرة، أن البرنامج التدريبى جاء تماشيًا مع سعى المديرية مع معايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، والدخول في منظومة التأمين الصحي، حيث يتم تنفيذ البرنامج بواقع يوم أسبوعيًا لمدة 5 أسابيع .

وتم التدريب على معايير مكافحة العدوى لمديرى ومشرفات وحدات الغسيل الكلوى ومنسقى مكافحة العدوى بالمستشفيات، كما تم التنسيق مع الدكتور عبد الحميد الطيبانى مدير إدارة العلاج الحر لإدراج مشاركين من وحدات الغسيل الكلوى الخاصة ضمن برنامج التدريب حيث إنهم جزء من الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الغسيل الكلوى بالمحافظة.

وحاضر في البرنامج التدريبى الدكتورة لمياء الغرباوى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، وتحدثت عن دور السلامة والصحة المهنية فى وحدات الغسيل الكلوي ، كما قامت الدكتورة رويده حسنى مدير ادارة الكلى بالمديرية بالحديث عن متطلبات معايير السلامة داخل وحدات الغسيل الكلوى . هذا ويأتى ذلك فى اطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير الخدمات الصحية ، والتوسع والتطوير فى طرق التدريب لتقديم الخدمات لمرضى الغسيل الكلوى بأقسام الكلى وخاصة فى التخصصات الدقيقة لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.