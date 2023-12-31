روبي رقم واحد على يوتيوب بـ 3 ساعات متواصلة

تواصل أغنية روبي الجديدة وتحمل اسم "3 ساعات متواصلة"، احتلال المرتبة الأولى في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصلها على مليون و 400 ألف مشاهدة خلال 6 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

وكان الملحن عزيز الشافعي، احتفل بتصدر أغنية روبي الجديدة 3 ساعات متواصلة، بتصدر الأغنية على موقع يوتيوب، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ترند رقم 1 يوتيوب جينرال بعد أقل من ٢٤ ساعة، كلمات و ألحان عزيز الشافعي، توزيع و ميكس توما، هندسة صوت ماهر صلاح، إدارة إنتاج إسلام صيام".

روبي

كلمات أغنية روبي الجديدة "3 ساعات متواصلة"

أغنية 3 ساعات متواصلة لروبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتقول كلماتها: ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر

ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفى نار الاشتياء عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر

تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة.. تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة

أول ساعة هرسيك تاني ساعة هسرح بيك تالت ساعة هوديك وهلف العالم بيك

وعلى عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفة

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفة

ما تيجي سنة وأجي سنه نصطفي المشاكل تختفي كل ليلة بشمعدان العمر شمعة بتنطفى

يلا بينا نخلع من الهموم الضيقة محبوسين ليه في شرنقه

ماله بحر إسكندرية ماله بحر الغردقة

تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة .. تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة

أول ساعة هروقك تاني ساعة هشوقك تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا ياولا ياولا

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني

تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة .. تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة.

أغنية «ياليالي» آخر أعمال روبي بالتعاون مع أحمد سعد

يذكر أن أحدث أعمال روبي، ديو غنائي جمعها بالفنان أحمد سعد، تحت عنوان “ياليالي” من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

وتقول كلماتها: "يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي أنت جميل وأنا عيبي .. عيبي بضعف قصاد الجمال .. الجمال يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه وحاله .. وماله متساق وراك رحال يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر وندالي غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه يا ليالي الحلو فوق في العالي و ندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه علي بابك واقف قتيل على بابك أنا تحت أمر جنابك مالك فالدلع أستاذ... أستاذ علي بالي ماتروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي وحفظته صم خلاص.. وخلاص يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر وندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه".