أوقاف القليوبية تطلق فعاليات البرنامج الثقافي للأئمة

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية اليوم فعاليات البرنامج الثقافى للأئمة بمركز شباب شبلنجة مركز بنها بمشاركة وحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية و200 إمام من أئمة المساجد.



بدأ اللقاء بتقديم نموذج المقرأة القرآنية للأئمة بنظام المصحف المعلم فيما تحدث وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية عن قيام وزارة الأوقاف المصرية.



بتقديم كل ما من شأنه تأسيس فكرة الوطن والعمل علي ترسيخها في أذهان وقلوب كل مواطن على أرض مصر حيث جاءت فكرة البرنامج الثقافى للأئمة والذي من خلاله يتم التعرف على منجزات الدولة المصرية فى جميع الجوانب وعلى كافة الأصعدة.

وأشاد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالدور الحيوى الذى تقوم به وزارة الأوقاف من خلال مواكبة الخطاب الدينى لمفاهيم العصر والقضايا المطروحة على المجتمع مضيفاً فى هذا الشأن قيام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتنسيق الكامل مع مديرية أوقاف القليوبية فى جميع الأنشطة الثقافية، والإرشادية المتعلقة بالشباب والتى تتناول الجوانب السلوكية والأخلاقية وغرس روح الانتماء والولاء للوطن ومؤسساته ورموزه وحضارته.