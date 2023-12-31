ندوات توعوية وانتصارات للقضية الفلسطينية.. حصاد مجلة الأزهر في 2023

نشرت مجلة الأزهر الشريف بين طيَّاتها على مدار عام 2023م، عددًا من الموضوعات المهمَّة في أبواب المجلة المختلفة التي يكتب فيها كبار علماء الأزهر ومصر والعالم العربي.

نشرت مجلة الأزهر الشريف بين طياتها على مدار عام 2023م، عددا من الموضوعات المهمة في أبواب المجلة المختلفة التي يكتب فيها كبار علماء الأزهر ومصر والعالم العربي.

وتحتوي هذه الموضوعات على: (دراسات في القرآن والسنة)، و(تراثيات)، و(قضايا التجديد)، و(دراسات في العقيدة والأخلاق)، و(الشريعة الإسلامية وعلومها)، و(في محراب العربية)، و(السيرة والتاريخ)، و(من أعلام الفكر الإسلامي)، وركني الوافدين والواعظات، و(ندوة الشهر)، وباب (من نوادر المخطوطات بمكتبة الأزهر الشريف) الذي يعمل على استخراج مكنونات المخطوطات بالمكتبة ونوادرها؛ لتكون زادا للباحثين من طلاب الدراسات العليا ومرحلتي الماجستير والدكتوراه، إلى جانب باب (موضوعات متنوعة) الذي يضم: (استفتاءات القراء)، و(بين المجلة والقارئ)، و(أنباء الأزهر)، و(المسلمون حول العالم)، والقسمين: الإنجليزي، والفرنسي.

وقد اهتمت أسرة تحرير مجلة الأزهر الشريف بالجمع بين الأصالة والمعاصرة في اختيار موضوعات أعداد المجلة؛ إذ نشرت العديد من الموضوعات التي تعالج بعض القضايا على الساحة، وأفردت لها ملفات خاصة في صفحات المجلة، كما نشرت عددا من المقالات التي تواجه الفساد، والإلحاد، وتفند شبهات المستشرقين حول الإسلام، وتؤكد مكانة العقيدة فيه، وأثرها في سمو الإنسان.

ويعرض هذا التقرير أبرز الملفات التي نشرتها المجلة خلال عام 2023م، وأهم الندوات التي عقدتها، كما يقدم عرضا موجزا لأبرز إصدارات المجلة خلال هذا العام.

ملف العدد

نشرت مجلة الأزهر الشريف عددا من الملفات الخاصة التي تساير واقع الناس، وتعايش همومهم وقضاياهم، وجاءت عناوين الملفات كالآتي: (الممارسات الاحتكارية المعاصرة بين الشريعة والقانون)؛ في سعي من المجلة للوقوف على أسباب الظاهرة ووضع الحلول المناسبة لها، و(تحويل القبلة)، و(شهر الصوم)، و(هجرة الرسول ﷺ)، و(المولد النبوي الشريف)، و(نصر أكتوبر).

وانتصارا للقضية الفلسطينية العادلة، نشرت مجلة الأزهر الشريف في ملف خاص بعدد (جمادى الأولى) لعام 1445ه، عددا من الموضوعات المهمة تحت عنوان: (نصر من الله وفتح قريب)، والتي منها: مقال للأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بعنوان: (الصهيونية وعداوة السلم)، ومقال للأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، بعنوان: (من تصوير اليهود في القرآن الكريم)، ومقال للأستاذ الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق والأمين العام لهيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: (تحرير القدس مرهون بتضامن العرب والمسلمين)، ومقال للأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: (الصهيونية والإفساد في الأرض).

الوجه الحقيقي للصهيونية

واستمرارا في دعمها للقضية الفلسطينية، نشرت مجلة الأزهر في عدد (جمادى الآخرة) لعام 1445ه، عددا من الموضوعات الكاشفة عن الوجه الحقيقي للصهيونية، والخاصة بالأحداث الجارية على أرض فلسطين المحتلة، وحرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومن هذه الموضوعات: مقال للأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بعنوان: (الصهيونية وإبادة الإنسانية)، ومقال للأستاذ الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق والأمين العام لهيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: (تباين المواقف من حرب غزة وموقف الشرع منها)، إضافة عدد من المقالات التي كشفت عن سرقة اليهود للفكر الإسلامي، وفندت مزاعم تفوق اليهود على سائر الأمم، وسلطت الضوء على الدعم الأمريكي والغربي للكيان الصهيوني.

ندوات المجلة

في السياق ذاته، نشرت مجلة الأزهر الشريف على مدار عام 2023م، عددا من التغطيات الصحفية لندوات المجلة، التي نظمتها الأمانة العامة المساعدة للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية؛ برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف: فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير المجلة.

ونشرت مجلة الأزهر الشريف في عدد شهر (جمادى الآخرة) لعام 1444ه، تغطية لندوتها التي عقدت بعنوان: (الممارسات الاحتكارية المعاصرة بين الشريعة والقانون)، وفي عدد شهر (رجب) لعام 1444ه، نشرت مجلة الأزهر الشريف تغطية لندوتها حول جهودها في النهوض باللغة العربية، وفي عدد شهر (رمضان) المبارك من العام نفسه ودعما لذوي القدرات والهمم، نشرت مجلة الأزهر الشريف تغطية لندوتها التي عقدت بعنوان: (دعم ذوي القدرات والهمم واجب ديني ورسالة إنسانية.. قراءة في وثيقة الأخوة الإنسانية).

أما في عدد شهر (ذي الحجة) لعام 1444ه، فقد نشرت مجلة الأزهر الشريف تغطية لندوتها التي عقدت بعنوان: (نظام التطوير العقاري.. رؤية شرعية قانونية)، وتأصيلا لخمسين عاما على نصر السادس من أكتوبر، نشرت مجلة الأزهر الشريف في عدد (ربيع الآخر) لعام 1445ه، تغطية لندوتها التي عقدت بعنوان: (مصر من العبور إلى البناء والتنمية).

وانطلاقا من دورها التثقيفي والتوعوي، نشرت مجلة الأزهر الشريف في عدد (جمادى الأولى) لعام 1445ه، تغطية لندوتها التي عقدت بعنوان: (الصمود الفلسطيني في مواجهة البطش الصهيوني.. ودور الأزهر الشريف في دعم القضية)، كما عقدت ندوة أخرى بعنوان: (واقع القضية الفلسطينية بين التهجير والتصفية)، ومن المقرر أن تنشر تغطية خاصة بها في عدد شهر (رجب) المقبل.

هدايا المجلة

نشرت مجلة الأزهر الشريف على مدار عام 2023م، أربعة وعشرين إصدارا من تقديم: الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر، مع أعداد المجلة التي تصدر بصفة دورية أول كل شهر عربي، بواقع ملحقين مع كل عدد؛ هدية لقرائها الكرام في التخصصات الشرعية والعربية وغيرها، بما يتماشى والمستجدات التي تطرأ على الساحة في مختلف الأصعدة، وهو ما يتسق مع أحد أهداف المجلة في كونها أداة تعليم وتوجيه ديني وإصلاحي للمسلمين؛ تعمل على نشر الفكر الإسلامي المستنير الذي يتبناه الأزهر منذ ما يزيد على ألف عام.

وحرصا على تعريف القراء بتلك الهدايا، تقدم مجلة الأزهر الشريف عرضا موجزا لأبرز عناوين تلك الملاحق، وهي: (حياة اللغة العربية) من تأليف: فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق، و(الكلمات الطيبات في المأثور عن الإسراء والمعراج من الروايات وفيما وقع ليلتئذ من الآيات الباهرات) لفضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي، مفتي الديار المصرية الأسبق، و(محمد متولي الشعراوي.. جولة في فكره الموسوعي الفسيح)، و(إن الدين يسر.. أحاديث شهر رمضان المبارك لعام 1442ه= 2021م)، لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، و(مع القرآن الكريم) من تأليف: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الشريف الأسبق، و(التفكير فريضة إسلامية) للأستاذ عباس محمود العقاد، و(كيف تعتمر وتحج؟) لفضيلة الشيخ عبد العزيز محمد عيسى، من كبار علماء الأزهر الشريف.

تفنيد المزاعم الصهيونية

وتفنيدا للمزاعم الصهيونية حول أحقية اليهود في (القدس) الشريف، نشرت مجلة الأزهر الشريف عددا من الإصدارات؛ هي: (الأزهر والقضية الفلسطينية.. بشائر النصر ووسائله)، و(الأزهر والقضية الفلسطينية.. توصيف عداوة اليهود)، وهما عبارة عن بحوث مختارة من مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، و(الصهيونية العالمية) للأستاذ عباس محمود العقاد، و(الموجز في تاريخ القدس) للأستاذ عارف باشا العارف.

وتباع مجلة الأزهر الشريف التي صدر العدد الأول منها في عام 1349ه= 1930م، بخمسة جنيهات فقط، كما أن باب الاشتراكات فيها مفتوح من خلال التواصل مع الإدارة العامة لمجلة الأزهر الشريف بمجمع البحوث الإسلامية في شارع الطيران بمدينة نصر، أو عبر التواصل مع قسم الاشتراكات بمؤسسة الأهرام.